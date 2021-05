Dyango, la vida de un ídolo marcada por la pasión

Instalado en su casa de Barcelona y a la espera de las aperturas para regresar a los escenarios, Dyango habló con Marcelo Garrido en Cadena OH! sobre su vida en confinamiento. El popular cantautor español de 81 años destacó que una de las cosas que más extraña es el contacto con el público, ese que hace más de un año no lo tiene.

“Nosotros acá en Barcelona pasamos 3 olas y no sabemos si habrá otra, pero mucha gente ya se ha vacunado con las dos dosis porque vamos más adelantados”, expresó este martes en el programa Mañana OH!

“Esta pandemia me ha servido para realizar mucha pintura. No hubo una sola tarde donde no haya pintado mis cuadros abstractos en mi casa donde tengo un estudio de pintura y es mi forma de hacer arte, ya que no puedo cantar”, manifestó el reconocido artista.

"sin el contacto de mi público, lo paso mal"

A Dyango le gusta tanto Argentina como a Argentina le gusta Dyango, al punto que antes del confinamiento sus últimos conciertos fueron en el país: “En marzo de 2020 estuve en el Gran Rex y cuando llegué a Barcelona nos encontramos con esta noticia".

"Extraño el cantar, subir al escenario, toda mi vida hice lo mismo y sin el contacto de mi público lo paso mal. Necesito eso y con la edad me queda poco pero lo quiero pasar en el escenario”, reflexionó el exitoso cantante.

