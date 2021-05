Confirmaron la condena para el joven que mató a Augusto Paulón

Los jueces de la Cámara de Apelaciones Fabio Mudry, Bruno Netri y Fernándo Gentile Bersano confirmaron la pena a 16 años de prisión para Leonel Iván C., el joven que en enero de 2018 asesinó a Augusto Paulón en una plaza del barrio Escalante. La resolución del tribunal de Alzada además valoró que el ataque al joven se dio en un contexto de violencia de género.

El tribunal de Alzada dio un paso más en su evaluación de la causa, y la inscribió en un contexto de violencia de género: “El hecho cometido por C. se enmarca no sólo en una situación de violencia sobre Paulón sino también sobre su expareja”.

Leer también: Apelaron la condena impuesta al menor que asesinó a Augusto Paulón

La víctima fue atacada a disparos por haberse tomado una fotografía con la exnovia del agresor. Para los camaristas, Iván Leonel C. “le quiso dar un mensaje no sólo a la joven sino a todo el grupo de amigos y amigas. Emitió un mensaje de dominio; de derecho de propiedad sobre la joven que no podía tener otro vínculo con otra persona que no sea él”.

Para sostener la condena a 16 años de prisión, los jueces recordaron las circunstancias en las que se cometió el crimen: el agresor llegó a la plaza Escalante bordo de una motocicleta conducida por su primo (condenado a 15 años de prisión por la justicia ordinaria), se paró a cinco metros del grupo donde estaba Augusto Paulón y le efectuó dos disparos: “Consideró a esa foto como una falta de respeto y una humillación pública”, valoraron los magistrados.