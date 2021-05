Programa 'Acompañar': prevención y ayuda a víctimas de violencia de género

Desde este lunes comenzó en Rafaela el programa 'Acompañar'. El mismo busca promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que estén en situación de riesgo por violencia de género. Se otorga un apoyo económico y el fortalecimiento de redes de acompañamiento, para cubrir gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias.

Leer también: Con apoyo de Nación, Rafaela avanzó con su plan de empleo y sustentabilidad

Al respecto, Carla Cavalie, Coordinadora de la Oficina de Prevención de Violencia de Género local manifestó que "la idea es empezar a visibilizar. Desde la Municipalidad de Rafaela y en convenio con el Ministerio de la Nación y la Secretaria de Igualdad y Género de la provincia, se logró constituir unidades de acompañamiento y de ingreso al sistema".

Inscripciones al programa

“En este caso estamos haciendo el ingreso de mujeres que ya venimos acompañando durante todo el año. El acompañamiento va a seguir en marcha, lo que nosotros hacemos durante el operativo es realizar las entrevistas”, aclaró.

Las mujeres interesadas se pueden comunicar al 03492- 15641288. Comunicándose a ese número se les dará el turno para entrevista de asesoramiento y luego generar el ingreso a la web. El proceso, vale aclarar, lleva su tiempo, no es automático, y se debe evaluar caso caso. Son programas que son universales, y también tiene incompatibilidades con otros.

Denuncias por violencia

En relación a las situaciones de violencia, Cavalie aclaró que no es requisito que haya denuncia. “Por eso es importante la entrevista con el equipo, porque puede tomarse como que hablar del tema ya implica hacer una denuncia. Y esto no es así, no somos organismos de denuncia, no hace falta la denuncia, pero si deben constar en las entrevistas situaciones de violencia de género”.

Leer también: La Municipalidad sumó nueva tecnología para modernizar sus gestiones

Finalmente, la coordinadora de la Oficina de prevención de Violencia de Género explicó que el operativo del programa Acompañar está plasmado para que dure una semana, sería hasta el viernes, y luego la idea es que se puedan seguir acercando, consultando y tener las entrevistas”, cerró.