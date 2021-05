Desde la dirección del hospital pidieron colaboración a la salud privada

El Dr. Juan Carlos Zanuttini tomó esta mañana contacto con el periodismo para explicar el estado de situación del nosocomio ante la pandemia. Lanzó aspectos de su compromiso a labor a partir de la responsabilidad asumida.

Zanuttini agradeció a los presentes con un "gracias por estar acá", y agregó: "Voy a pedir la colaboración de ustedes para que estén al lado nuestro. Para enfrentar esta pandemia, es muy importante cómo transmitimos y como ustedes retransmiten lo que quisiéramos a la comunidad, es muy importante. No queremos ser alarmistas, pero decir la realidad de las cosas que suceden".

Situación epidemiológica

Con respecto a la capacidad de camas, respondió que las más importantes son las camas de terapia intensiva (UTI). En la actualidad "tenemos camas desocupadas", son 17 y "estamos viendo poder instalar más con respiradores para COVID - 19".

"Tenemos un problema muy importante. El Hospital solo no se puede hacer cargo de la salud de toda la región. Queremos que las instituciones privadas también estén al lado nuestro trabajando y atendiendo COVID y no COVID. Es una necesidad, no es que la pedimos porque queremos, sino porque necesariamente va a ser así. Si viene la pandemia como está sucediendo en otros lugares, vamos a necesitar una asidua colaboración".

Equipo de "jerarquía"

Sobre la reunión que mantuvo con los jefes de servicios del Hospital, contó que "en principio fue una presentación mía, y la finalidad es muy importante. Es empezar a hablar con los distintos interlocutores de los servicios para poder tener un va y viene, para que podamos compartir todos los triunfos, logros, necesidades que tenemos, y ver cómo lo resolvemos. Fue formal, protocolar, pero a su vez decir estamos acá, empecemos a trabajar y diariamente nos iremos viendo para ver cómo resolvemos las situaciones".

Sobre la organización del Hospital Regional frente a la intervención que pesa sobre el Consejo de Administración, Zanuttini respondió que "nosotros venimos con un proyecto", que incluye a él, Jorge Prezz, Carolina Cardozo y Alejandro Nito Mansur. A los dos últimos mencionados, refirió como "pilares en nuestro Hospital. Con ellos vamos hacer un equipo de trabajo para poder revertir la situación", aseguró.

Reveló que "el primer objetivo" que planteó, "es que tenemos que mejorar la actitud en los vínculos, entre nosotros. Tenemos que tratarnos mejor, atender mejor, tratar de mejorar nuestro lugar de trabajo, vincularnos mejor entre nosotros. Porque creemos que eso es una manera de estar mejor en el lugar que trabajamos, y a su vez va a redundar en el beneficio de la gente que viene a atenderse. La meta seria llegar a un Hospital abierto hacia la comunidad, brindando una salud de excelencia que merece la comunidad".

Sobre el Hospital de Campaña respondieron que "se está preparando para la atención. Estamos analizando ver a quienes vamos a atender en el hospital de campaña, eso es el trabajo que estamos haciendo ahora".