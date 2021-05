Cantero arremetió contra el socialismo por la conectividad en la provincia

En su último discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Omar Perotti planteó la creciente brecha digital en la provincia e insistió con el reclamo a los diputados para la sanción de la "Ley de Conectividad". En la misma línea, la ministra de Educación, Adriana Cantero, disparó contra la gestión anterior y se sumó a la crítica del mandatario.

"Hoy en día el acceso a la conectividad, es el acceso a un aspecto nuevo de la justicia social, precisamente por las condiciones que imperan en la vida cotidiana. Recibimos una provincia con muchas dificultades de conectividad y resulta inadmisible que al día de la fecha los diputados no estén tratando la Ley", enfatizó la ministra de Educación Adriana Cantero en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

"resulta inadmisible que los diputados de nuestra provincia no estén tratando la Ley"

La funcionaria provincial explicó que es una Ley que tiene como objetivo el tendido de más de 4 mil kilómetros de fibra óptica que llevarán a cada rincón de la provincia las posibilidades de estar conectado y acceder a ese servicio, no solo para la educación, sino para la resolución de una multiplicidad de aspectos de la vida cotidiana.

"Espero que la comunidad nos acompañe porque es una lucha por el derecho todos y es una lucha justa para que podamos dar un mejor servicio a todos los santafesinos y santafesinas", pidió Cantero.

Presencialidad

La ministra dijo que el Gobierno defiende la presencialidad "porque ese vínculo es insustituible y sobre todo cuando hablamos de la educación de niños y adolescentes. Nos ha tocado vivir un tiempo difícil, una pandemia que obliga al distanciamiento social para cuidar la salud y la vida por lo que hemos tenido que implementar un sistema distinto".

"vamos a decir siempre presencialidad si"

"En nuestro caso una presencialidad cuidada con alternancia y en estos días, dada la gravedad de la curva epidemiológica, se nos ha pedido contribuir con la disminución de la circulación de la población en dos departamentos de la provincia suspendiendo preventivamente el dispositivo presencial. Pero nuestra discusión no es presencialidad si o presencialidad no, porque vamos a decir siempre presencialidad si", indicó.

Leer también: Fuerte reclamo por la conectividad: "No es una ley para Perotti, aprueben el proyecto"

La entrevistada de Cadena OH! resaltó que lo que está en discusión es el cuidado de la salud en un tiempo álgido y crítico. "Todo el esfuerzo que ha hecho la escuela santafesina para tener un dispositivo seguro no alcanza si todos los adultos afuera no implementamos los dispositivos de cuidado", puntualizó.

Por último, la ministra Cantero hizo hincapié en que al día de la fecha, Santa Fe es la provincia que más docentes vacunados tiene. "Hemos vacunado casi al 100 por ciento de los titulares interinos y estamos vacunando en estos días a los reemplazantes. En la medida que vayan llegando mas vacunas a la Argentina seguramente vamos a seguir vacunando mas franjas de la población", cerró.

Escuchar también la nota completa