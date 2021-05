Ciudad Futura criticó a los funcionarios que viven en barrios privados de Rosario

La concejala Caren Tepp (Ciudad Futura) se refirió a la los barrios privados de Rosario, ubicados en la zona noroeste de la ciudad.“A mí me daría vergüenza ser llamado progresista y vivir en esos lugares exclusivos", comenzó diciendo por La Ocho AM 830 y CADENA OH!

Leer también: Propiedades en Rosario: una ubicación privilegiada

Al respecto, sostuvo que “a partir de 2003, la Municipalidad cedió la planificación urbana, el lápiz de cómo quería que sea la ciudad, a las grandes constructoras; por eso tenemos los resultados que tenemos”.

Para la edil, “se trata de una privatización absoluta, donde el Estado le cedió el proyecto de ciudad que se quería a los grandes inmobiliarias”.

“Este proceso se consolidó en los distintos barrios privados del noroeste y es lo que denunciábamos entre 2008 y 2009: la prohibición de los barrios cerrados en Rosario, los cuales benefician a muy pocos”, exclamó Tepp.

Leer también: Polémica por la condonación de deuda a un bar ligado con Ciudad Futura

"Se trata de una ciudad cada vez más excluyente. Ojalá poder cambiar este modelo urbanístico que se viene dando”, concluyó la concejala.

Escuchar también la nota completa: