¡Terrible decisión! Si Tinelli no se vacuna "no hace La Academia"

Jorge Rial reveló que habló con Marcelo Tinelli sobre el estreno de Showmatch.

En palabras del propio Rial, este no sería tan inminente ni podría ocurrir el próximo 17 de mayo, ya que dependería de si el conductor de El Trece recibe la vacuna contra el Covid-19.

Luego de que Marina Calabró, quien dio positivo de coronavirus, hable de su salud en TV Nostra (América), el periodista aseguró que “está cag...” por la nueva ola de contagios en el medio, y procedió a contar detalles de su charla con el presidente de San Lorenzo de Almagro.

"Tinelli me dijo que está esperando porque quiere dársela acá, pero que si llega al límite, se va a ir allá (miami) porque tiene miedo” (jorge rial)

“Se había corrido la versión de que se había ido a Miami a vacunar y entonces lo llamé. Me dijo 'no me fui, me anoté en Provincia'. Estamos en situaciones similares esperando la vacuna como cualquier hijo de vecino”, comenzó a relatar Rial, que en octubre cumplirá 60 años, uno menos que Tinelli.

“Si no me vacuno, no voy a hacer el programa”, fue la declaración que hizo el empresario oriundo de Bolívar según el exconductor de Intrusos en el espectáculo. “Hoy Tinelli me lo dijo: 'Jorge, si no me vacuno, no salgo al aire'”, enfatizó el conductor de TV Nostra.

“Uno tiene la posiblidad de irse a Miami y hasta revierte esa mirada que tenía al principio porque te agarra miedo. Tinelli me dijo que está esperando porque quiere dársela acá, pero que si llega al límite, se va a ir allá porque tiene miedo”, añadió Rial.

