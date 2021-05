Presentaron la foto grupal de los integrantes de La Academia 2021

Este martes presentaron oficialmente la foto grupal de los participantes y jurado de Showmatch: La Academia 2021, el ciclo que marcará el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión y a la pantalla de El Trece el día 17 de mayo.

Showmatch vuelve renovado, con la intención de sumar la experiencia a nuevas expresiones artísticas, combinar lo ya probado con lo nuevo. En La Academia, los participantes deberán aprender y mostrar múltiples disciplinas artísticas, habrá nuevos desafíos, distintas manifestaciones artísticas con un enorme trabajo de producción para hacer de nuestra pista un gran show.

El elenco de La Academia está compuesto por 23 parejas encabezadas por:

Karina La Princesita,

Flor Vigna con Facu Mazzei,

Julieta Nair Calvo,

Romina Ricci,

Agustín Cachete Sierra,

Ulises Bueno y Rocío Pardo,

El Polaco con Barby Silenzi,

Débora Plager,

Luciana Salazar y Jorgito Moliniers,

Cucho Parisi,

Sofía Jujuy Jiménez,

Charlotte Caniggia,

Viviana Saccone,

Rocío Marengo,

Mar Tarres,

Angela Leiva,

Mariana Genesio Peña,

Lizardo Ponce,

Pachu Peña,

Julieta Puente,

Barbie Franco,

Candela Ruggeri

y Mario Guerci.

En el jurado habrá dos históricos, Carolina Pampita Ardohain y Ángel de Brito, que compartirán estrado con Jimena Barón y Hernán Piquín.

Sin embargo, aún no se sabe si está confirmado el debut de La Academia el 17 de este mes. En el día de ayer, Jorge Rial reveló que habló con el histórico conductor del programa, que aseguró que si no se vacuna contra el Covid-19, no realizará el programa.

Fuente: Exitoina