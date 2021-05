La vida de Teto Medina tras rehabilitarse de las drogas

Marcelo José Teto Medina dio un vuelco rotundo a su vida.

Tras una internación para rehabilitarse de su adicción a las drogas, y luego de la Fiscalía retirara una acusación de violencia de género en su contra realizada por una expareja. El ex integrante de VideoMatch pasó de la conducción a ser operador socioterapéutico y ayudar a jóvenes que han pasado por su misma situación de adicción.

En diálogo con el programa Silvestre en la noche, conducido por el cantante Silvestre en Canal 9 Salta, el Teto Medina contó que estudió para ser operador socioterapéutico en adicciones. "Trabajo en comunidades terapéuticas con chicos que tienen adicciones. Contamos nuestro testimonio y por otro lado, les contamos sobre la problemática del tema. Les damos nuestros tips para superar el conflicto. Mi rol es organizar reuniones terapéuticas con todos los miembros de la comunidad y que aprendan a sacar el dolor y la angustia. Estoy entusiasmadísimo con esto", explicó el conductor.

“Veo que hay chicos que sienten vergüenza por estar internados. Pero tienen que entender que esto es la salud", señaló el ex VideoMatch.

“A mí me llena el alma. No lo hago porque soy buen tipo ni mucho menos. Me sirve a mí en lo personal. Cuando un chico me dice que le salvé la vida, le aclaro que lo que hago es orientarlo para superar el problema de adicciones y le recomiendo ir a algún psicólogo, o sumarse a alguna comunidad".

Cuándo y por qué se internó Teto Medina

Luego de haber sido internado en 2019 por un fuerte cuadro depresivo, el Teto Medina aseguró que atraviesa un gran momento en su vida. "Siento una felicidad en el alma que no puedo describir. Cuando tengo 40 o 50 chicos con problemas de adicción les hablo, cuento mi experiencia, los escucho y les explico que esto se cura si uno aprende a sacarlo para afuera.

Marcelo “Teto” Medina fue internado por padecer una fuerte depresión tras haber sido denunciado por violencia de género y amenazas con uso de armas de fuego por su ex pareja, Mónica Fernández, quien además dijo que el panelista tiene una severa adicción a la cocaína.

Tras la denuncia, "Teto" había asegurado que Fernández accionó por despecho contra él, al igual que lo hizo la modelo Noelia Iglesias, que lo acusó ante la Justicia de haberla obligado a consumir cocaína en el año 2012 luego de separarse. El día jueves, en la transmisión de Intrusos (América), se dieron a conocer fuertes audios de conversaciones entre ellos dos y también la foto de las fundas de los revólveres que el panelista habría intercambiado para conseguir droga.

En noviembre de 2020, la fiscalía consideró que no había pruebas suficientes y retiró las acusaciones contra Medina.

