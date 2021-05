La vivienda como política de Estado: ocho mil nuevas casas para los santafesinos

Con el difícil habitacional como una de las principales problemáticas que atraviesan a la sociedad argentina y santafesina en particular, el Gobierno provincial planteó el desafío de implementar políticas estatales para la construcción de viviendas y generar las condiciones de hábitat necesarias.

En ese sentido, el secretario de Hábitat y Vivienda de la provincia, Amado Zorzón, afirmó en diálogo con Sin Mordaza TV que "el gobernador Omar Perotti nos encomendó a nosotros maximizar el esfuerzo con los planes que tenemos dentro de la provincia, pero además compatibilizar también con los planes nacionales. Para el gobernador, la política habitacional y de vivienda es una de las prioridades, y es una política de estado la que tiene que imponerse tanto a nivel nacional como a nivel provincial".

"Cuándo esto se distrae, pasa lo que pasó en los últimos años. La demanda sigue creciendo porque es dinámica, siempre hay nuevas familias, nuevas parejas y todos quieren tener su casa, que es un derecho humano. Si el Estado no atiende esto y no tiene una política firme, pasa lo que está pasando mucha demanda y la oferta no alcanza", explicó el funcionario.

Programas en la provincia de Santa Fe

Zorzón detalló además los programas vigentes en la provincia, sobre vivienda, y en ese sentido destacó que el "que más se utiliza en las poblaciones pequeñas, es el de 'lote propio', donde el vecino que aspira a la financiación de su vivienda recurre al Estado".

"Nosotros en la provincia tenemos 1323 viviendas que se están construyendo bajo esta modalidad, con una inversión de más de 4 mil millones de pesos, en más de 180 localidades de los 19 departamentos, que beneficiarán a más de 5000 habitantes. Allí tenemos viviendas que se estaban construyendo en la gestión anterior y el gobernador nos indicó de manera precisa que ninguna vivienda debe quedar sin terminar y sin adjudicar. La otra condición que nos puso es: 'vivienda terminada, vivienda que se entrega'", explicó.

En ese sentido, el secretario de Hábitat dijo que "también está el programa que se denomina más hogar es para aquellas familias que tienen ingresos, pero que no están en blanco. Allí, la provincia financia, pero quién se hace responsable de garantizar el pago es el municipio o la comuna, que después es quién le tiene que cobrar al vecino".

"Además, en el sistema de demanda general tenemos 1850 viviendas que se están entregando, algunas que se están ejecutando y otras que se están licitando. Con este número de viviendas, son más de 7500 los habitantes que se van a ver este beneficiados tras una inversión de más de 8 mil millones de pesos", amplió Zorzón.

Trabajo en conjunto con nación

En otro tramo de la entrevista, el funcionario provincial ponderó el trabajo conjunto entre nación y provincia, al tiempo que valoró el rol del gobernador para la adjudicación de viviendas.

"Nosotros también estamos trabajando con el Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat dónde está Jorge Ferraresi. El gobernador hizo gestiones que permitieron que la provincia de Santa Fe sea adjudicataria de 4242 viviendas de un programa que es Casa Propia", afirmó.

Finalmente, explicó que las viviendas deben "construirse en terrenos fiscales que tengan los servicios, por qué es importante el tema de la infraestructura, por eso hablamos más de hábitat que de vivienda".