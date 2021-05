Según Marcela Tauro, una de las hijas de Maradona estaría embarazada

“Acá la única que tiene la posta sobre los embarazos era la Tauro” dijo alguna vez Jorge Rial sobre la ex periodista de Intrusos. Sin embargo, esta vez, Dalma Maradona (34) salió a desmentirla de forma enfática a través de Twitter, atenta a la información que manejaba la panelista de Fantino a la tarde.

"Solo aclaro que ni mi hermana ni yo estamos embarazadas. ¡Para terminar con un enigmático pedorro que lo único que hace es exponernos a nosotras como mujeres con temas personales! Ni esperar tiempo prudencial, ¡ni NADA! ¡Es no, y punto!".

Y agregó, enojada: "¿¿INVENTAR EMBARAZOS NO ATRASA?? ¿Que una mujer tenga que desmentir o aclarar algo tan personal NO ATRASA? Otra violencia que los varones no entenderían nunca... Pero esta vez el rumor lo inventó una mujer...¡Ya me lo hicieron mil veces y no tengo ganas de bancármelo!".

Es que el jueves, Tauro había contado que Diego Maradona podría ser abuelo póstumo otra vez, mediante la dulce espera de una de las hijas que ya había sido madre en el pasado. "¡Atención! Me están confirmando cuál de las hijas de Maradona estaría embarazada... Viste que hay un tiempo para confirmar (un embarazo)", había comentado Marcela en vivo.

Con lo cual, las posibilidades habían quedado reducidas a Dalma, mamá de Roma Caldarelli (2) y Gianinnna Maradona, madre de Benjamín Agüero (12).

