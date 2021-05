Tras el éxito que tuvo la cinta estrenada en 2019, la cual le valió un Oscar a Mejor Actor para Joaquin Phoenix, eran varios los medios y fanáticos que hablaron sobre la posibilidad de una secuela. Pero el tiempo pasó y el rumor fue perdiendo fuerza, y por un tiempo no se supo más nada sobre esta posible película.

Ahora, según informó The Hollywood Reporter, no solo tendremos la cinta "The Batman", la serie "Gotham PD" en HBO Max, sino que también se viene una secuela de "Joker", ya que la misma se encuentra entre las prioridades del estudio Warner Bros.

¿De que se trataría la película?

Pese a que "Joker" se concibió como una película independiente y sin conexiones con otras películas del Universo DC, la cinta deja la puerta abierta a una continuación.

(Alerta spoilers) El filme termina con Arthur (Phoenix) en el manicomio de Arkham, aparentemente escapando de una sesión de terapia y dejando rastros de sangre a su paso. Además, "Joker" revela la conexión del personaje protagonista con la familia Wayne e incluye incluso una escena en la que Arthur conoce a un joven Bruce Wayne, lo que podría dar pie a un encuentro en la futura historia.

¿Cuando llegaría "Joker 2"?

Si bien la secuela de "Joker" es una prioridad para el estudio, hay que tener en cuenta que podría llegar a tardar un poco. Todd Phillips y Joaquin Phoenix, las personas responsables del proyecto tienen una agenda bastante apretada.

Fuente: Ambito