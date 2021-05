Preocupación por errores en la vacunación en el Cemafe

Luego de los rumores que circularon, y en el cuadro de una avance muy fuerte de la pandemia, el director del Cemafe, Fabián Mendoza, explicó de qué se trató el error en el proceso de vacunación contra el COVID - 19 que se dio en la institución.

"Hemos identificado un error programático en los días anteriores donde se colocó el segundo componente en lugar del primero", señaló.

Detalló que la vacuna de COVID - 19 es una vacuna por vectores. Esto significa que tiene dos componente y en los componentes se transporta la proteína del virus para que genere la inmunidad. Lo que cambia en cada vacuna es ese 'transporte', que es un adenovirus, uno es tipo 5 y otro tipo 23, pero no la proteína que es lo que genera la respuesta contra el COVID - 19.

"Eso implica que no habría dificultades en cuanto a lo que pueda generar como daño o inconvenientes. Estas cinco personas no correrían riesgos, lo que cambia es el transporte o el tiempo. No significa que no deban recibir la primera dosis, serán colocadas posteriormente", aclaró.

Al identificar el error "lo informamos ante organismos nacionales y autoridades provinciales. También nos comunicamos con cada persona para informarles lo que había pasado, por es su derecho. No hay riesgos pero sí haremos un seguimiento de cada caso", dijo por último.

