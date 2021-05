Paulo Londra, en el "top ten" de artistas que más recaudaron a nivel mundial en Spotify

En las últimas horas se conoció un informe de la compañía francesa S Money que reveló las canciones que más recaudaron en el mundo a través de la plataforma Spotify.

El cordobés Paulo Londra se metió en el top ten del listado generando más de tres millones de dólares con su canción de 2019, "Adán y Eva".

Leer también: Se viene una secuela de Joker

Londra es el único argentino en una lista integrada por artistas de la talla de: Ed Sheeran, Post Malone y Drake, entre otros.

El listado completo

Shape Of You de Ed Sheeran, con US$ 13.347.665

Rockstar, de Post Malone, con US$ 10.409.424

Dance Monkey, de Tones and I, con US$10.298.960

God’s Plan, de Drake, con US$ 8.310.198

Faded, de Alan Walker, con US$ 6.617.745

Wake Me Up, de Avicci, con US$ 6.017.155

7 years, de Lukas Graham, con US$ 5.888.759

In my mind, de Dynoro, con US$ 4.717.119

Criminal, de Natti Natasha, con US$ 3.199.527

Adan y Eva de Paulo Londra, con US$ 3.074.837

Sin embargo no todo es color de rosa, no está claro cuánto de ese dinero recibió el cantante, ya que mantiene un conflicto legal con sus ex productores por los derechos de sus canciones.

Fuente: Ambito