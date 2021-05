Grandes desigualdades y desarrollo exponencial en la Revolución Industrial 4.0

Pandemia y crisis económicas, desempleo, deudas y pobreza. Ningún pronóstico opaca la visión del economista Martín Tetaz, que proyecta una sociedad con altos niveles de desarrollo y oportunidades tecnológicas.

En su artículo para Infobae, afirmó que la sociedad será mucho más desigual con una clase media "más heterogénea que la que tenemos". Pero el futuro sigue estando al alcance de la mano: "Vamos a un mundo que va a permitir crear valor sin trabajo, lo cual es una gran novedad. Esa forma de creación de valor que va a permitir la inteligencia artificial, el desarrollo de la economía, fenómenos que se van a acelerar exponencialmente".

Para el entrevistado, se está atravesando una nueva revolución industrial, "que se llama 4.0, de las tecnologías de la información. Pero el avance es mayor, es algo que crece rápido y se va de control. A diferencia de las revoluciones industriales, esta está creciendo a gran velocidad".

Los datos respaldan la propuesta. Las empresas tecnológicas multiplicaron su valor en el último año. "No estamos hablando a un ritmo de 5 o 6 por ciento anual. Estamos hablando de procesos que crecen tan rápido y es espectacular por eso nos cuesta tanto imaginarlo. No es tratar de hacer ciencia ficción, sólo mirar lo que ya está ocurriendo".

El día a día de la economía

La pregunta obvia es qué pasa con la actualidad, con las necesidades urgentes. Tetaz destacó la producción de alimento artificial y la oportunidad que implica "no necesitar una vaca para hacer hamburguesas, sólo las células".

"El aumento del ingreso va a ser tan grande que va a haber demanda de muchos bienes que no nos imaginamos. Estará la posibilidad de crear valor sin trabajo, y podría permitir crear una suerte de ingreso básico social. Eso se podrá distribuir, permite una renta sin gastar el capital. Esto puede ser una solución para una parte de la población que lo necesite", propuso.

Para Tetaz, Argentina dejó pasar su oportunidad con la industrialización de mediados del siglo pasado, "pero ahora tenemos una oportunidad histórica. Habrá límites, ya hay trabas culturales, de sindicatos, del Estado, que regulando frena el crecimiento de muchas actividades".

Por último, el economista reflexionó "ya hay en Argentina una parte de la sociedad que bajó a la colectora hace tiempo. Son marginales, están en un sistema paralelo, no están en el sistema formal que crea riquezas en Argentina. Ya hay una fragmentación social, ahora vamos a ver muchas colectoras y muchas no van a entrar nunca a la autopista principal. Habrá sectores enteros de la población no marginales, sino tradicionales, va a ser como viajar en el tiempo. Pero en otra buena parte de la población vamos a ver una realidad completamente distinta, a eso me refiero con una sociedad desigual".

