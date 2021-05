El triste adiós al “Negro de WhatsApp”

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo, informó desde sus redes sociales que aplicará un cambio en cuanto a fotos y videos.

Photos and videos in WhatsApp are now even bigger, so no one will be left out of the picture! That's the perfect reason to smile 😄 pic.twitter.com/2lzG5jLTKz

— WhatsApp (@WhatsApp) April 30, 2021