Rachas y goleadas del clásico santafesino entre Colón-Unión

Durante los duelos entre Colón y Unión se pueden recordar clásicos con hazañas épicas por ambos lados: la final ganada por Unión en 1989, el 4 a 0 de Colon en el Brigadier López, el "Rosalazo", el recordado gol de Agoglia sobre la hora y hasta incluso un encuentro sin parcialidad, una de las manchas del enfrentamiento entre santafesinos.

Rachas

Unión estuvo 12 partidos oficiales sin ganarle a Colón, desde el 29 de julio de 1989, cuando lo venció 1 a 0 con gol de Madelón, hasta el 5 de septiembre de 1999, cuando ganó 2 a 0, con tantos de Trullet y Silvera. En el medio hubo 7 victorias sabaleras y 5 empates.

La peor serie de Colón fue de 11 encuentros, desde el 22 de junio de 1958 (ganó 1 a 0 con gol de Córdoba) hasta el 1° de noviembre de 1970 (1 a 0 con tanto de Motura). En ese lapso, hubo 7 triunfos tatengues y 4 empates.

Mayores goleadas

En el año 2000, cuando se dio la mayor goleada en primera división de los Clásicos Santafesinos, cuando el equipo rojinegro se impuso a su rival por 4 a 0, con un gol de Esteban Fuertes, un gol de Enria y Delgado x2.

La mayor goleada registrada de Unión sobre Colón se dio en el clásico de 1959 donde los tatengues ganaron 4 a 1 y el 3-0 de 2016 en el Centenario.

La mayor goleada de visitante se la propinó Unión a Colón en el año 2016, el tate venció por 3 a 0 con goles de Britez, Soldano y Malcorra.

Mayor cantidad de goles en un partido

Mientras que el Derby con mayor cantidad de goles se vivió el 9 de octubre de 1955 en el estadio de Barrio Centenario, Colón derrotó a Unión por 5 – 4, los goles fueron marcados por Olivera (C), Olivera (C), Avila (U), Mieres (Penal U), Maidana (U), Olivera (C), Sánchez (C), Ferreyra (C) y Rivero (U).

