Sin velatorio, despiden los restos de Lifschitz

Fuentes oficiales confirmaron que, debido al contexto sanitario de la cuidad y la provincia, el ex gobernador santafesino no tendrá velatorio. En el hall de ingreso al inmueble, se recibirán "muestras de afecto" para el ex mandatario.

Pasadas las 22 comenzaron a llegar los primeros convocados que se consolaban mutuamente. Además de vecinos y allegados que se acercaban hasta el lugar, el sitio fue altamente concurrido por dirigentes de diversos espacios políticos, que multiplicaron anécdotas y recordaron momentos vividos.

Emblema de la fisonomía rosarina, la Biblioteca Argentina, el espacio elegido para despedir los restos de Lifschitz, fue remodelada y puesta en valor durante su paso por la gobernación.

La obra implicó la remodelación de más de 5 mil metros cuadrados, a los que se sumaron la creación de mil nuevos para espacios de encuentro cultural y esparcimiento, detallaba la publicación del gobierno de Santa Fe aquel día. El proyecto, que contó con financiamiento del gobierno provincial, requirió de una inversión de más de 200 millones de pesos.