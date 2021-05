¿Qué dijo Eduardo Domínguez tras el empate de Colón-Unión?

Colón llevó adelante el plan necesario para ganar el Clásico, pero sabía que el primer puesto en la zona A lo tenía asegurado, además de la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Para muchos, se hizo negocio, aunque el DT Eduardo Domínguez en conferencia de prensa expuso que, si bien es cierto que era importante la victoria ante Unión, el foco estaba puesto más allá.

"Es muy complicado analizar tan rápido después de un partido. Son cotejos trabados desde hace mucho tiempo, sobre por lo que se jugaba el rival. Entonces,es complejo analizar los contextos. Me pone feliz terminar este torneo siendo invictos de local. De a poco nos vamos superando, dejando en claro que queríamos ganar. Tampoco es sencillo lo que consiguió el equipo cuando nadie lo esperaba. Pudimos sostener durante todo el pasaje el primer lugar. Sabíamos la importancia que le da la ciudad a este partido, pero nuestro foco está en otro lado", apuntó el conductor sabalero.

Pero el análisis de Eduardo Domínguez fue más allá: "Ellos se hacen fuertes por fuera y eso nos complicó por momentos. Justo cuando íbamos a hacer el cambio (el ingreso de Gonzalo Piovi) vino el empate. Cuando nos acomodamos mejor, tuvimos nuestras chances para ganarlo, pero no lo aprovechamos. Creo que fue un tiempo para cada uno. No voy a entrar en una disputa de opiniones. Nos acomodamos defensivamente y esto nos dio respaldo en ofensiva. Una cosa va de la mano de la otra. Tuvimos chances y el rival prácticamente no nos inquietó. Se dio este resultado, pero queríamos ganar. Lo nuestro es mirar para adelante".

"Ya habíamos clasificado y antes de jugar este partido sabíamos que sosteníamos el primer lugar. Insisto en lo mismo, sobre analizar un partido ni bien terminado. No es fácil estar siempre arriba y la semana que viene llega otro formato y es un solo partido, algo que influye. Esto seguramente contempló el rival, que se jugaba mucho. Todo tiene que ver. Quiero felicitar a los chicos, que hicieron un grandísimo torneo. Me pone feliz que, con los altibajos, se sostuvieron arriba. Neutralizamos al rival y nos hicimos fuertes en ofensiva, pero no tuvimos eficacia", acotó Eduardo Domínguez.

Luego, Eduardo Domínguez sacó pecho por esta campaña de Colón pese a que no se pudo ganar el Clásico: "Lo que nos deja esa alegría que sentimos es la creencia de los jugadores, porque es todo de ellos. Sabíamos las necesidades cuando llegamos en su momento y hoy estar en este lugar, donde estamos parados, no es sencillo. Sabemos nuestras virtudes y lo que nos falta. Nos agarra en esta pandemia donde hay que cuidarse y ajustarse a los protocolos. Siento que el equipo va creciendo con nuestras armas y que el tiempo será el que nos acomode. Vamos para adelante para mejorar como equipo".

"Cuando buscamos mejorar o potenciar, tampoco me quedo en los partidos que quedan, sino en seguir. El hincha debe estar satisfecho. A algunos les gustará más y a otros menos como jugamos. Ni hablar del gusto a poco que debe quedar por este Clásico, pero si miramos dónde estamos parados, debemos pensar que estamos bien. No creo que sea de vida o muerte lo que viene. Me tocó estar en esta situación y es solo un partido de fútbol. Sí nos jugamos mucho, pero termina siendo eso nomás. Si llegamos a lograr algo, que lo vamos a buscar, debemos pelear para que sea una costumbre. Buscamos que suceda y eso lleva tiempo. No me quiero quedar en el qué pasará. Nos prepararemos para pasar de fase", resaltó.

Asimismo, el estratega sabalero fue contundente: "Estamos acá para tomar decisiones y apuntamos a lo que era importante para nosotros. Está claro lo que es el Clásico, al que tomamos con responsabilidad, pero creíamos que era conveniente preservar a Federico (Lértora), por lo que nos da. Lo tomamos todos con el compromiso necesario. Ahora nos tenemos que preparar, como a lo largo de todo este proceso, para mejorar todas las situaciones. Nos toca ahora un gran rival (Talleres) que será complicado, pero será igual para ellos".

En el final, Eduardo Domínguez explicó por qué hizo solo dos variantes: "Cada cambio que pensamos es para ganar, no para perder. Tenemos las variantes en ofensiva, pero no las pensé que sean precisas para este partido. Estamos bien acomodados como para hacer otras variantes. El partido que viene requerirá otras situaciones y todos deben estar al servicio".

Con info de UNO Santa Fe