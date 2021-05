Marvel presentó el tráiler de "Venom 2"

Finalmente, liberaron el primer tráiler oficial de la cinta producida por Sony Pictures y Marvel Studios. “Venom: Let there be Carnage” o como se conocerá en Latinoamérica "Venom: Carnage Liberado" es una continuación del filme de 2018 "Venom" el cual fue un sorpresivo éxito de taquilla recaudando más de 856,1 millones de dólares.

Nuevamente Tom Hardy se pondrá en la piel de Eddie Brock/Venom, Michelle Williams regresa como Anne Weying, la ex novia de Eddie, Naomie Harris interpreta a Shriek y Woody Harrelson será Cletus Kasady/Carnage, personaje que ya debutó en una escena post créditos de “Venom” (2018).

El filme iba a estar en un principio dirigida por Ruben Fleischer, director de la primera parte, pero por problemas de agenda, se ha bajó del proyecto. El reemplazante elegido es Andy Serkis un especialista en la técnica de captura de movimiento, y recordado por todos por ser Gollum en la trilogía del "Señor de los Anillos" y "El Hobbit". Como director Serkis a estado detrás de las cámaras en "Breathe" y "Mowgli".

Fecha de estreno

En un principio la fecha estimada era octubre de 2020, pero la crisis del Covid-19 retrasó la fecha de estreno casi un año, hasta el 25 de junio de 2021. Sin embargo y en una ultima modificación parece ser que finalmente la fecha definitiva será el 17 de septiembre de 2021.

Fuente: Ambito