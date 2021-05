La respuesta de la Provincia ante la "rebeldía" de los gimnasios

Este lunes al mediodía el Gobierno provincial analizaba la posibilidad de flexibilizar la medida sanitaria que restringe por 15 días la apertura de los gimnasios. Así lo anticipó el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri. El funcionario provincial llevaba adelante distintas reuniones previas a recibir a los representantes de los gimnasios para tratar de llegar a un acuerdo.

“En la provincia, venimos sosteniendo la actividad de los gimnasios con un aforo del 30 por ciento desde hace aproximadamente 30 días, pero ahora estamos en un momento sanitario en el cual las actividades en espacios cerrados vienen siendo fuertemente desaconsejadas por las autoridades sanitarias, porque el peligro de contagios es muy alto”, destacó Pusineri.

La propuesta para el sector aún está en evaluación. Desde el Gobierno evaluarán todas las alternativas. "No sólo la posibilidad de una ayuda económica sino también la posibilidad de que la actividad pueda llegar a desarrollarse en espacios abiertos", manifestó el ministro.

Sanciones

"Queremos dejar bien en claro que los procedimientos de fiscalización, control y las sanciones se van a llevar adelante entre la provincia y los municipios. Todavía no tenemos un relevamiento, pero entendemos que muchos gimnasios cerraron, porque la gente escucha a las autoridades y no concurre. No todos están en rebeldía", enfatizó Pusineri.