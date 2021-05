Restricciones: más de 100 reclamos fueron registrados este fin de semana en Rafaela

Más de cien reclamos fueron registrado por las fuerzas de seguridad en Rafaela este fin de semana. Los operativos de intervención se realizaron en diversos lugares de la ciudad en la que se desarrollaron distintos eventos.

En cuanto a las llamadas recibidas, el Director de la Guardia Urbana, Gabriel Fernández, contó que tuvieron unos 130 reclamos por incumplimientos, por partidos de bochas, de futbol, encuentros no permitidos en viviendas, una fiesta clandestina”.

Con respecto a los operativos, explicó que “seguimos por la misma línea reforzando la cantidad de personal, el que nunca es suficiente para todo. También optimizamos recursos con Protección Vial y Comunitaria, y Jefatura de una Unidad Regional V”.

A su vez agregó que: “La idea es estar en todos los espacios públicos de la ciudad, es no ir a confrontar sino tratar de concientizar a estos grupos de personas. Es para que tomen las medidas sanitarias necesarias, que esta pandemia exija”.

En los operativos desarrollados, se encargan de tener un buen dialogo. “Nos acercamos con mucho respeto, a tratar de que utilicen correctamente el barbijo. También que no compartan mate u otra bebida y que traten de utilizar el espacio público de paso y no permanencia”. Esto ya que las nuevas medidas adoptadas no se permiten instalarse en el espacio público, solo circular.

A su vez, declaró que reciben el mismo trato y que “la gente lo comprende. La mayoría de las veces circulan y hasta ahora no tuvimos situaciones peligrosas”.