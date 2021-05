Los cuestionamientos de Uboldi a la gestión Perotti por el manejo de la pandemia

La doctora Andrea Uboldi, miembro del comité de expertos que asesora al Gobierno santafesino en el marco de la pandemia y exministra de Salud durante la gestión socialista, enumeró una serie de "deficits" en el manejo de la pandemia.

"Tuve el lujo de estar desde el 2008 en la provincia hasta el 2019 y tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte de reconstrucción y priorización con respecto a los efectores. Celebro que hayamos construido nuevos hospitales porque la infraestructura edilicia diferente, con lógica de arquitectura hospitalaria diferente, hacen la diferencia en la pandemia", analizó el exministra de Salud Andrea Uboldi en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

La exfuncionaria durante la gestión socialista dijo que "faltó una organización por parte de la gestión de la red" de salud para atender la pandemia. "Porque el 80 por ciento de las personas que tienen COVID son leves y solo el 15 por ciento requiere internación y un 3 por ciento terapia intensiva. Es muy importante fortalecer los grandes hospitales, sanatorios, y las terapias intensivas", enfatizó.

Sumó que es también relevante tener una buena mirada, un buen ingreso, capacitación de atención primaria, testeos rápidos, información, "para contener mucho más". "La red se tiene que fortalecer, inclusive el sistema de emergencias y traslados. En este punto hay un déficit que no se ha fortalecido lo suficiente", remarcó Uboldi.

En relación a su función al frente de la cartera de Salud, sostuvo que planificaron una serie de obras, pero "no se hacen de un día para el otro". Agregó que "hubo decisiones que tomar y es una provincia extensa y con muchas inequidades. Sin dudas Rosario tiene más respuesta y había deudas pendientes. Lamento que el hospital de Coronda no se haya puesto en funcionamiento y Rafaela que estaba licitado no fuera continuado y que el Regional Sur -de Roario- no fuera tomado en consideración por la gestión actual. Estos son errores que seguramente hay que revisarlos".

La entrevistada de Cadena OH! manifestó que cada uno de los gestores "trata de mejorar muchas veces la situación que encuentra y ojalá para esta gestión se pueda trabajar fortaleciendo lo que ya está y avanzando sobre lo que se necesita. A veces los errores están vinculados con no revisar lo que está hecho, no aceptar lo que está bien y comenzar de nuevo. Y esto en Argentina nos genera no tener una buena planificación".

"En 12 años de gestión que compartí con distintos gobernadores lo que puedo marcar es la coherencia de seguir un proyecto y en haber fortalecido muchas de las situaciones de salud de los lugares y el cómo expandir camas y cómo generar nuevas estructuras y organizaciones en salud. Y la importancia de la vinculación entre efectores públicos y privados", enfatizó la exministra.

