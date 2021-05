Para el Gobierno, “no se explica que no salga la ley de conectividad”

El proyecto de ley de Inclusión Digital y Transformación Educativa "Santa Fe + Conectada”, busca avanzar en el acceso universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs). Para tal fin, el Gobierno provincial necesita del apoyo de la Legislatura, más precisamente de la Cámara de Diputados.

En este sentido, el Ejecutivo requiere que la Cámara baja provincial apruebe el proyecto de financiamiento, que implica tomar 100 millones de dólares para llevar a cabo el programa.

En diálogo con La Ocho AM 830 y CADENA OH!, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe, Roberto Sukerman, sostuvo que "es un poco inexplicable que no salga la ley de conectividad".

Leer también: Ley de conectividad: Perotti consideró inaceptable la ausencia de internet en las escuelas

"Necesitamos una buena conectividad a lo largo y ancho de la provincia. El servicio tendría que ser gratuito para aquellos sectores que no pueden tener acceso", opinó el funcionario y agregó: “Si tenemos conectividad en las localidades que ahora no tenemos, vamos a poder generar un desarrollo económico mucho más importante”.

En este sentido, consideró que “es increíble que tengamos un crédito para tender fibra óptica en la provincia, pero no lo podamos disponer porque no se aprueba la ley en Diputados.

“Si tenemos conectividad en las localidades que ahora no tenemos, vamos a poder generar un desarrollo económico mucho más importante”.

“Entiendo la demora que puede haber en la Cámara de Diputados por estos días, pero aspiramos a que esto se pueda acomodar cuanto antes”, aseguró Sukerman.

Leer también: Conectividad: "Conseguimos un crédito a 14 años, con 6 de gracia y una tasa imposible del 2%"

Elecciones 2021

Consultado sobre el calendario electoral de este año, Sukerman manifestó que, al menos por ahora, "las elecciones están fijadas para agosto y octubre". De todas maneras, anticipó que podría haber cambios.

"Según se dice a nivel nacional, esto se prorrogaría y las elecciones pasarían a septiembre y noviembre", anticipó el ministro y añadió: "Si se confirma esto, también se van a correr las fechas del cierre de las listas”.

En este sentido, expresó que “todos los espacios políticos coinciden en que las elecciones, tanto nacionales como locales (concejales, intendentes y presidentes comunales), tienen que realizarse en simultaneo".

Escuchar también la nota completa: