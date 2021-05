Gianluiggi Buffon anunció que dejará la Juventus

Gianluiggi Buffon, histórico arquero de Juventus y la selección italiana, anunció hoy que dejará el club de Turín al final de la presente temporada, el 30 de junio, pero no confirmó aún si se retirará de la actividad.

Buffon, de 43 años, anunció hoy su segundo adiós a la Juventus (en 2018 salió para incorporarse al París Saint Germain), al señalar que "mi futuro está claro y decidido. Esta temporada pondré fin, de manera definitiva, a esta bellísima y larguísima experiencia en la Juventus".

En declaraciones al programa Bien Sports, el futbolista que llegó a Turín procedente del Parma en 2001 por 53 millones de euros, cifra por la cual durante años fue el arquero más caro de la historia, jugó 683 partidos con la "Juve" en los que recibió 537 goles y dejó el arco en cero en 322 encuentros.

Con Juventus, Buffon ganó 10 Ligas italianas, cuatro Copas y seis Supercopas. Tras el descenso del club a Serie B por el escándalo del "calciopoli" (tráfico de influencias para la designación de árbitros), y llegó a tres finales de Champions. "Pero perdió las tres", señaló el portal Tuttosport.

"Pienso que he dado todo por la Juve. También lo he recibido todo y más de eso no se puede hacer. Hemos llegado al final de un ciclo y es justo", expresó Buffon.

El arquero señaló que "esto no quiere decir que me voy a retirar del fútbol. Puedo dejar de jugar o seguir. Si encuentro una situación que me estimule o una experiencia de vida diferente, la tomaré en consideración".