Thelma Fardín le "respondió" a Darthés: "Hay que terminar con la impunidad"

Juan Darthés se refugió en Brasil luego de que Thelma Fardin lo denunciara por violación. Desde allí, charló con la prensa y dijo que es inocente. En este contexto, la actriz alzó su voz y remarcó que "existe mérito suficiente" para acusarlo de violación agravada.

“Luego de tres años intentando por todos los medios conseguir justicia en sede judicial, a esta instancia se llegó gracias a la cooperación internacional entre los Ministerios Públicos fiscales de Nicaragua, Brasil y Argentina que escucharon mi palabra, produjeron prueba y consideraron que era mérito suficiente para acusar a este hombre de violación agravada”, escribió Thelma en un fuerte descargo que hizo en Instagram.

Además, remarcó cuál debería ser el debate actual y pidió que se deje de revictimizar a las mujeres que sufren la violencia machista. "El debate social ya no puede estar enmarcado en la discusión estéril de 'le creo o no le creo', no es una cuestión de Fe. El debate debe ser cómo terminamos con la impunidad en los casos de violencia sexual, cómo logramos que las pruebas sean eficientes y qué lugar le damos a la palabra de la víctima, frenando la revictimización y dejando de estigmatizarla", siguió.

Y cerró agradeciendo la incansable lucha de los colectivos de mujeres que aún hoy por hoy la acompañan.

