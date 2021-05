Los transportistas de turismo anunciaron un corte en la Ruta 168

El corte de transportistas de empresas de turismo que comenzó este martes por la mañana en la autopista Santa Fe-Rosario y que tuvo un impasse por algunas horas sobre el fin de la jornada, sumará un nuevo punto de conflicto en la Ruta Nº 168.

Las interrupciones intermitentes de la circulación en una vía neurálgica que conecta las dos ciudades más importantes de la provincia comenzaron el martes alrededor de las 8, cuando los transportes de turismo se apostaron a la vera del corredor para reclamanr una urgente ayuda del Estado en medio de la crítica situación que atraviesa el sector.

En pedido de un subsidio estatal y a la espera de una respuesta efectiva, los manifestantes levantaron el corte desde las 19 de ayer, pero fue retomado a primera hora de la mañana de hoy. En tanto, a la protesta se complementará otro corte en la Ruta nacional 168, a la altura de la fuente de la cordialidad.

“Tenemos las manos atadas, los pocos subsidios se fueron para pagar deudas. Los empleados hasta el 31 de diciembre tienen asegurado el REPRO, pero las empresas no pueden contemplar siquiera el pago de los sueldos”, dijo Luciana Cabral, representante del sector.

"Lamentablemente el transporte de turismo no tuvo ninguna respuesta, la secretaría de Transporte se comprometió a buscar una salida cosa que no sucedió. No sabemos por qué las líneas regulares pueden seguir circulando sin ninguna medida sanitaria cuando nosotros tuvimos que respetar todas las medidas y no hubo ningún problema”, agregó.