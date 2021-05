Marcelo Gallardo: "No es normal jugar en una situación tan inestable como la del pueblo colombiano"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, afirmó que "no es normal" que se dispute un partido de fútbol en una "situación tan inestable" como la que vive Colombia a raíz de la crisis social.

Leer también: Central volvió al triunfo ante San Lorenzo en la Copa Sudamericana

"Uno no se puede abstraer de lo que pasa. No es normal jugar en una situación tan inestable como la del pueblo colombiano. Hubo gases lacrimógenos, estallidos, estruendos. No podemos mirar para otro lado", afirmó Gallardo en conferencia de prensa luego del empate agónico ante Junior de Barranquilla por 1 a 1 en la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores..

"El resultado es una anécdota. No nos podemos ir contentos hoy", indicó Gallardo.

El "Muñeco" dijo que intentó gestionar minutos "de la mejor manera posible" teniendo en cuenta que el próximo domingo afrontarán el Superclásico ante Boca por un lugar en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

"Sabía que iba a ser un partido duro, difícil de encarar por todo lo que se vivió previamente y durante el encuentro. Fue un viaje largo, con complicaciones, este domingo jugamos un clásico importante. Siempre tratamos de estar en este partido, ésas fueron las intenciones", aseveró.

"En el primer tiempo Junior iba a intentar tomar el control y la búsqueda del resultado. Necesitábamos gestionar los esfuerzos, no regalamos un tiempo: se dio así, el fútbol es así. Sin embargo, no dudé de la posibilidad de hacer rotar el equipo para llegar al domingo de la mejor manera", agregó Gallardo. (Télam)