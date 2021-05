Emiliano Vecchio: "Ganamos porque jugamos bien al fútbol"

Esa puede ser tranquilamente la premisa en Central. Porque Vecchio es sin dudas el mejor hombre de este equipo canalla que está más ilusionado que nunca con poder clasificar a la instancia de playoffs de la Copa Sudamericana.

"Fue un triunfo clave porque sabíamos que Huachipato había ganado y con un empate se iban un poco. Pero el equipo sacó rebeldía: es emocionante poder ver a mis compañeros que jueguen de esa manera. Quizás me pongo viejito y sensible, pero me movilizan mucho estas victorias", dijo el capitán auriazul.

Para Emiliano, "ganamos porque jugamos bien al fútbol: hay que tener personalidad, correr, meter, pero cuando jugás bien, siempre vas a estar más cerca de la victoria. El equipo jugó de manera espectacular y fue más que merecido. Llevamos en cancha el plan que el cuerpo técnico nos mandó".

Finalmente, habló de su estado físico post covid: "Desde un primer momento, al tener una carga viral tan baja, no tuve síntomas y aproveché en mi casa para entrenar. Me mentalicé. En los últimos minutos sentí un poco de cansancio, pero me sentí muy bien. Lo colectivo fue espectacular y eso hace que uno se motive y no deje de correr".

Con info de Rosario3