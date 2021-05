Ángel de Brito tiró una bomba sobre el posible casamiento entre Tinelli y Guillermina Valdés

Ángel de Brito habló del vínculo de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés a pocos días del inicio de La Academia y ShowMatch. El periodista reveló que es a la modelo a quien no la convencería la idea del casamiento con el padre de su hijo menor, Lolo Tinelli: “El casamiento creo que ella no quería, él lo había dicho públicamente me parece”.

El conductor de ShowMatch y Guillermina fueron una de las primeras parejas de famosos que se separaron durante la cuarentena, hecho que no duró mucho ya que al poco tiempo de anunciarlo se reconciliaron. En reiteradas oportunidades, Marcelo hizo referencia a sus deseos de contraer matrimonio con la empresaria; sin embargo, hasta el momento ella no habló al respecto.

En diálogo con Revista Caras, Tinelli contó sobre su presente sentimental: “Estoy muy feliz en este momento de la pareja, muy estable y tranquilo, disfrutando plenamente del amor, de la familia, de nuestros momentos como pareja. Somos muy compinches, nos reímos mucho, nos divertimos y tenemos admiración el uno para el otro”.

Guillermina será quién reemplazará a De Brito como jurado en el reality show debido a su covid positivo y el conductor de LAM dio su opinión: “La quiero ver en la pista, vamos a ver cómo evalúa. Tiene cara de buena pero es picante Guillermina. Vamos a ver. No sé si va a ser tan buena, no va a ir a jugar a menos ni a poco. Obviamente con su estilo. No se qué relación tendrá con los demás”.

Fuente: Ciudad Magazine