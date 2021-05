Nelson Acevedo: "Unión debe romper el chanchito y pensar en grande"

Nelson Acevedo acapara la escena en Unión en el receso que se inició tras el Clásico Santafesino ante Colón, debido a que el equipo allí cerró su participación en la Copa de la Liga Profesional. Es que a Chaco se le termina su contrato el próximo 30 de junio y, a pesar que la intención del club es retenerlo, la empresa se sabe que será muy difícil ya que el objetivo del jugador es hacer una diferencia económica en la etapa final de su carrera.

Lo que es innegable es el salto de calidad que le dio Nelson Acevedo a Unión, ya que le aportó juego, experiencia y jerarquía a la mitad de la cancha, en lo que fue uno de los puntos altos de un equipo repleto de juveniles, que estuvo a muy poco de llegar a la fase final de la Copa de la Liga Profesional.

Nelson Acevedo habló con Radio Gol, donde hizo un balance del campeonato para Unión, como así también dio una visión muy particular del Clásico Santafesino del pasado domingo frente a Colón, mientras que también no esquivó cuando se le preguntó por su futuro.

Justamente en el arranque, a Nelson Acevedo se lo metió de lleno en su futuro deportivo, y destacó: "No sé qué será de mi futuro. La realidad es que no hablé con los dirigentes y tampoco con mi representante. Ahora estoy en Buenos Aires, mientras que el 7 de junio tengo que presentarme en Santa Fe. Mis ganas de estar en Unión las tengo, Santa Fe es una ciudad donde mi familia se siente cómoda".

Pero no se quedó allí y Nelson Acevedo agregó: "Voy a analizar lo que Unión me proponga. Pienso que es fundamental el proyecto deportivo, quiero pelear cosas, motivarme y soñar. Yo hablaba con Martín Zuccarelli, ahora nadie se te acerca a hablar. Nunca hablé con el presidente de Unión".

En cuanto a su objetivo deportivo, Chaco Acevedo reveló: "Quiero estar bien. Pienso siempre en el proyecto que ellos quieran tener, quiero pelear por algo o jugar una Copa. Unión tiene que pensar en grande, hay que llevar al club a lo más alto. Hay que potenciar al club y reforzar el plantel, hay que pensar como Defensa. Fui a Defensa en el Nacional B, y hoy el club es otra cosa. Yo no veo diferencias en Unión, desde que llegue al día de hoy".

Mientras que cuando se le preguntó por un balance del torneo en Unión, Nelson Acevedo indicó: "Lo critican al Vasco Azconzábal, pero hizo lo que pudo con lo que tiene, con más jerarquía podíamos pelear de otra forma la clasificación. Hay que romper el chanchito y pensar en la gente, ellos quieren ver al club en lo más alto. Azconzabal fue armando y probando que podía hacer con lo que tenia, yo me sentí muy cómodo con él. Azconzabal le da confianza a los pibes, me voy muy contento con él. Ojalá podamos juntarnos con los dirigentes y encontrarle la vuelta a la situación".

En el tramo final de la charla, Nelson Acevedo se refirió al Clásico Santafesino y afirmó: "Llegué al clásico con lo justo, pero es un partido importante y no me lo iba a perder. Los clásicos se juegan a muerte, por la gente. Los clásicos se ganan, pero sabemos bien que no se pierden. Colón defiende muy bien, Pulga (Rodríguez) y (Facundo) Farías están muy bien, pero Talleres es un gran equipo. Estoy agradecido a la gente de Unión, le agradezco por el apoyo de siempre".