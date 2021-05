Jelinek publicó un mensaje inquietante

Karina Jelinek causó preocupación entre sus seguidores al publicar un inquietante mensaje que fue poco claro y en el que se refiere a "si le llega a pasar algo".

"Buenas noches! Les cuento algo pork si [email protected] Algo? Quieren saber? No quiero que me pase nada! Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar lo mismo !", escribió Karina en su cuenta de Twitter, e inmediatamente los internautas comenzaron a preguntarse si la modelo estaba en peligro.

El mensaje causó intranquilidad y confusión entre seguidores, colegas y amigos. Connie Ansaldi expresó su inquietud con un emoji con las manos a los costados de la cara. En respuesta, la periodista Majo Martino, quien fuera una de sus amigas más cercanas tiempo atrás, le escribió a Ansaldi: "Ya le escribí pero no lee".

Fuente: Exitoina