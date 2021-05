Jorge Rial se va Miami a vacunarse

Jorge Rial confirmó que viajará a Miami, Estados Unidos, para poder vacunarse contra el Covid-19. A pesar de que fue muy crítico de quienes recurrían a esa práctica, el periodista de América TV justificó su decisión con una dura crítica al gobierno de Alberto Fernández y los “vacunados VIP”.

“Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia”

“Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de (Carlos) Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud”, fue el primer mensaje del conductor de TV Nostra en Twitter.

Luego de hacer referencia al no arrepentimiento del procurador del Tesoro de la Nación con respecto a ser un vacunado VIP, que incluso justificó la inoculación a Horacio Verbitsky, Rial agregó: “Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia”.

“Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Espere cómo me pidieron”, continuó el exconductor de Intrusos en el espectáculo, que tiene 59 años de edad, stents e hipertensión.

Leer también: Jelinek publicó un mensaje inquietante

“Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza”, aseguró Jorge Rial.

“Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito”, concluyó el presentador de televisión que había criticado a Nacho Viale, Fabián Doman y a la madre de Yanina Latorre por ir a vacunarse a Miami, tal como hará él en las próximas horas luego de tomar un avión este mismo viernes 14 de mayo.

Fuente: Exitoina