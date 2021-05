El norte provincial se prepara para una "crecida" de contagios

El director del Hospital Regional Reconquista, Dr. Juan Carlos Zanuttini, brindó precisiones sobre la situación sanitaria en la región, luego que epidemiólogos lanzaran un escrito para advertir la inminente crecida de contagios y la necesidad de estar prevenidos.

"El comunicado que hicimos esta semana es para prevenir y poner a la población en situación del momento que se está viviendo, a fin de evitar los contagios que se están incrementando diariamente. Nunca quisimos ser alarmista, tal es así que vemos que los accidentes de tránsito complican aún más la situación", señaló Zanuttini.

"Estamos readecuando y anticipándonos a fin de preparar todo para el momento que se requiera la atención de mayor cantidad de pacientes", explicó el médico.

"Los testeos que se están haciendo y la mayor cantidad de casos son indicadores que estamos ingresando en una segunda ola; sabemos que Santa Fe está complicado al igual que Rosario, tenemos la experiencia propia que estamos recibiendo pacientes de zonas que no corresponden a nuestra región, como Tostado, por ejemplo, pero debemos recibirlos porque ellos están complicados respecto a las camas. Vemos que la cantidad de contagios se van a ir incrementando y ante eso tenemos que estar alertas y pedir colaboración a la población", indicó Zanuttini.

El director del hospital agregó además que en el sector para pacientes adultos se colocarán 22 camas solamente para atender casos COVID: "Ojalá no la usemos, pero estamos trabajando de esa manera ante cualquier situación mucho más complicada, yo no puedo esperar que la pandemia me atropelle", indicó.

En cuanto a la relación con el sector privado "es un trabajo arduo en el que diariamente estamos en contacto y resolviendo problemas, quisiéramos tener mayor capacidad pero los privados tampoco tienen mayor espacio para atender. A los privados les estamos pidiendo que traten de posponer las cirugías programadas como dice la Ley para poder tener mayor capacidad internar a pacientes".