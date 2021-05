Emigró a Francia, duró poco y volvió a Argentina: "No es como te lo pintan"

Una joven de 26 años emigró a Francia, particularmente a un pueblito en donde nació su bisabuela materna. Viajó con la "idea de no volver" y trabajar como diseñadora audiovisual.

“Crecí, me crié y viví toda la vida en San Isidro. Hice un par de experiencias en el exterior, y siempre me fascinó la cultura europea. No había tenido la oportunidad de viajar a esos destinos entonces cuando pude no lo dudé en hacerlo”, relató la joven a medios porteños.

En 2019, adquirió un paisaje para viajar hacia Melun, una pequeña localidad de Francia. Al respecto, Carolina Noir contó: “desde Buenos Aires había entrado en contacto con una casa de fotografía, a unos 40 kilómetros de la ciudad, que necesitaba empleados y me tomaron rápidamente. El sueldo era normal, ganaba 1300 euros (148 mil pesos argentinos aproximadamente) por cuatro días laborales lo que me permitió alquilar una habitación y ahorrar”.

Sin embargo, la mujer relató que sus primeros pasos en Europa no fueron para nada gratificantes ya que "durante la primera semana sufrió "situaciones violentas y de acoso por parte de gente", que se cruzaba en la calle.

"Algunos conocidos me dijeron que era bastante común. Lo minimicé porque acaba de poner los pies en Francia", manifestó la joven argentina.

Y agregó: “¿Viste mito de que son cerrados, y poco amables? Bueno, lo constaté. Si no hablás el idioma te ignoran, si te desenvolvés como lo hacía yo, un poco mejor... pero no se caracterizan por su simpatía. Ese fue el primer balde de agua fría”.

En tanto, Carolina contó que recibió una "propuesta irrechazable de Disney París: "Pero dije que no”, afirmó, ya que manifestó que no se iba a quedar "en un lugar donde no está a gusto".

"No me voy a quedar en un lugar donde extraño a mi familia, sólo porque no hay inflación. No es como te lo cuentan en las redes sociales”, declaró y relató tras su retorno a Argentina -previo a la pandemia- :"Mis padres al ser de riesgo no podían trabajar, y empecé a hacer trabajos freelance para ayudar, desde dar clases de inglés a vender gorros mientras enviaba mi currículum a diferentes empresas”.