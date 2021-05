El resto de las petroleras se sumaron al aumento de YPF

Durante este fin de semana, YPF aumentó un 5% sus combustibles y horas después lo hicieron el resto de las petroleras. Se trata del tercer incremento en el último trimestre.

En diálogo con Mañana OH!, Mariano Boss, integrante de la Cámara de Expendedores de Combustibles, explicó que "los aumentos son lógicos y entendibles, pero lamentablemente los demás países han solucionado un problema que la Argentina no pudo, que es la inflación. Sabemos cómo pega el aumento en la economía familiar y empresarial, donde no permite vivir con previsibilidad".

Por otro lado, aseguró que "estamos en un espiral del que no podemos salir hace mucho tiempo", donde el aumento del combustible impacta "automáticamente en los demás productos" y se convierte "en un gran disparador de la inflación".

De esta manera, desde el 19 de agosto pasado, cuando se decidió un incremento en los combustibles tras 10 meses de congelamiento por la emergencia económica y sanitaria, se registró una sucesión de aumentos que acumulan con el de esta medianoche alzas en torno al 55% de acuerdo al producto, la marca y la región.

Como precios de referencia, en YPF la nafta súper alcanzó un valor de $99, $113,70 la infinia, $90,20 la diesel común y $105,40 la infinia diesel.

En tanto, en AXION, la súper trepó a $99, la nafta Premium $113, la diesel $94,70 y la diesel Premium $105, mientras que Shell colocó en $100,90 la súper, $115,90 la bipower, la diesel común $93,40 y la bipower diesel $107,50.

Escuchar también la nota completa: