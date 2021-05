Cinthia Fernández busca "los huevos" de Horacio Cabak

Horacio Cabak le puso like a un tuit contra Ángel de Brito. Y ahí empezó la guerra vía Twitter.

"Yo seguía @LosAngeles_ok pero entre como se ensañaron con @HoracioCabak, el maltrato de Yanina a sus compañeras, como bardean a la gente, temática operación de pezones de Chintia, me superó, son simples chismosos o metiches con la vida de otros", fue el mensaje que Horacio Cabak colocó entre los tuits que le gustaron. Tras la picantísima respuesta de De Brito, quien le lanzó: "LAM te perdonó la vida", Fernández lo criticó.

"Este es guapo cibernéticamente, pero si alguien ve los huevos de Camak (sic) por algún lado que chifle que aún los seguimos buscando", expresó Cinthia desafiante en defensa del programa en el que trabaja y su conductor.

Lejos de quedarse callado, Cabak le respondió muy fuerte: "Abbey Díaz. La nieta de Horacio Guarany (?) El nuevo faro moral de occidente", le tiró recordándole los antiguos escándalos que protagonizó en el comienzo de su carrera en los medios.

"Pobre, ¿te quedaste sin argumento? No esperaba menos de vos, tu maltrato hacia mujeres, como te manejas con las mujeres en tu vida. Eso es menos grave que mostrar las tetitas", le respondió Cinthia Fernández a Horacio Cabak, además de agregar los hashtags "El poronga de las redes" y "Dónde están los huevos Camak (sic)".

"Abbey, Uruguay 553. Ahi #PodemosHablar Tranquila. Saludos", le indicó el panelista de Polémica en el Bar (América) a la angelita de LAM (El Trece), advirtiéndole que su cruce podría llegar al Palacio de Tribunales, que se encuentra en esa dirección).

El último cruce

Por último, Fernández le dedicó: “Dale Cabak, yo todavía estoy buscando tus huevos, no sé dónde están. Responde con un poquito más de altura o no respondas y quedate callado, que era lo que te convenía desde el principio. No te preocupes por mis tetitas, prefiero mostrarlas, total es 2021 y todo el mundo muestra las tetitas”, cerró Cinthia Fernández filosa.

"'Buscadora de huevos'. Insólito", atinó a poner en su cuenta de Twitter Horacio Cabak al enterarse de los dichos de Cinthia en LAM. Ella, volvió a agarrar el guante y le lanzó una fatality: "Me encanta el Huevo huevo, tanto como a vos tomar whisky, cat", escribió la angelita usando la jerga que hace referencia a alguien de dinero que invita a salir a las vedettes, aunque la palabra "gato" tiene varias acepciones en nuestro país.

Fuente: Exitoina