Yanina Latorre contó cómo maltrataron a Jorge Rial en su viaje a Miami

Jorge Rial decidió viajar a Miami para aplicarse la vacuna, y Yanina Latorre le pasó factura; dado que la panelista recibió el mismo repudio por parte del conductor, cuando ella hizo lo mismo con su mamá.

"No la pasó bien Rial en el aeropuerto y en el avión, la gente lo agredió, le dijo cosas. Obviamente viajó en business y estuvo en el salón VIP sentado, pero cuando iba caminando la gente le gritaba cosas. En el avión no pasó a mayores, pero tuvo una pequeña turbulencia con los pasajeros. No le fue fácil", contó, en Los Ángeles de la mañana, mientras ponían una imagen del conductor saliendo de un vacunatorio en la ciudad estadounidense donde se dio su dosis.

“Viajó solo y hay gente que baraja la posibilidad de que la mujer haya viajado en otro avión. Yo no lo pude chequear eso. Todo el mundo sigue diciéndome que viajó solo. A mí no queda claro porque dijo que la familia tenía miedo y que viajaba porque su familia ya está vacunada”, cuestionó la panelista.

“A él le hubiera sumado ser más humano, decir ‘me equivoqué, hablé al pedo’ como tantos otros alguna vez lo hicimos”, criticó Yanina a Rial, sin embargo Ángel de Brito lo defendió. “Yo creo que él cambió de opinión. Él el viernes habló de su miedo y que no iba a dejar en manos de los políticos su salud en manos de políticos. Cambió lo que pensaba hace un tiempito y también tiene derecho”, afirmó.

“El miedo te asusta. Después las contradicciones las podemos señalar y criticar, pero yo estoy a favor de cualquier que se quiera vacunar donde sea siempre que sea por derecha y no un ‘vacunatorio VIP’”, concluyó De Brito, sobre la polémica del viaje de Rial para vacunarse en Miami.

Fuente: Ciudad Magazine