El deseo de Michlig de una oposición unida para vencer al kirchnerismo

La oposición tiene nuevos desafíos en la provincia de Santa Fe tras el fallecimiento del exgobernador Miguel Lifschitz. Uno de ellos, es la reorganización en torno a programas comunes y dotar al espacio de nuevos liderazgos.

"Estamos proponiendo como representantes territoriales y dirigentes políticos, intentar llevar adelante un proyecto que frene esta embestida y accionar del kirchnerismo y quien representa a ese sector en la provincia es Omar Perotti", enfatizó el senador Felipe Michlig en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

El representante del departamento San Cristóbal en la Cámara Alta provincial, resaltó que están tratando de unir a la oposición y "que todos comprendamos que Argentina necesita de un esfuerzo muy grande, de la confluencia de distintos partidos políticos en un proyecto común, que tiene que ser un acuerdo programático".

"Entendemos que, lamentablemente con el fallecimiento de Miguel Lifschitz que era el gran elector, ha llegado el momento de unir a la oposición. De llevar un gran proyecto político, no solamente de oposición al kirchenismo, sino como alternativa. Ese proyecto tiene que defender los intereses de los santafesinos", puntualizó.

Sobre este punto, Felipe Michlig afirmó que se necesita que los 3 senadores y 9 diputados nacionales que se elijan, "tengan la camiseta de Santa Fe y defiendan a la provincia". A lo que sumó: "Para eso, hay que ganar elecciones y debemos unir las partes. No debemos incurrir en los errores que ya cometimos; en el 2019 perdimos las elecciones porque nos dividimos".

"No tenemos más el Messi o Maradona que nos podía conducir, salvar o representar"

"La gente nos está pidiendo que la oposición se una, pongamos freno a esta embestida y accionar y el 'vamos por todo' del kirchnerismo. Ahí debemos privilegiar, o los intereses sectoriales, personales o partidarios que algunos proponen o el interés del conjunto", analizó el senador.

En relación a los referentes máximos de la oposición, el dirigente radical manifestó: "No tenemos más el Messi o Maradona que nos podía conducir, salvar o representar. No lo tenemos más a Miguel Lifschitz que era el gran elector de Santa Fe y de la oposición. Hoy tenemos la posibilidad de conformar un gran proyecto político, que sea alternativa, confiable, con un acuerdo programático y después buscar los mejores actores".

Diálogo con el oficialismo

"Después del mensaje que dio el gobernador Omar Perotti en la Asamblea Legislativa el 1° de mayo, tenemos la esperanza que se recompongan las relaciones, que nuevamente se vuelva a la institucionalidad que en estos 17 meses se habían perdido en la provincia", indicó Michlig.

"La gente nos está pidiendo que la oposición se una"

El entrevistado de Cadena OH! resaltó que "las acciones, expresiones y metodología del oficialismo estaban muy lejos de la tradición institucional. No lo decimos nosotros que pertenecemos a la oposición, lo dicen muchos actores del justicialismo. Con respecto al Gobierno nacional prácticamente no existe esa institucionalidad y el trabajo en conjunto".

