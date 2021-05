Juntos por el Cambio se opone a la reforma del Ministerio Público

A través de un comunicado, la diputado nacional Ximena García (Juntos por el Cambio) sostuvo que "no todos conocemos la importancia que tiene este órgano constitucional e independiente, cuyo deber es investigar casos de corrupción, narcotráfico, trata y crimen organizado, con el objetivo de defender los derechos de todos los argentinos".

Leer también: Ximena García solicita un informe sobre cuestiones de ciberseguridad

Tal como señaló la legisladora, "en nuestro nuevo sistema judicial acusatorio el rol de los fiscales es crucial ya que deciden qué y a quién investigar. Aquí la relevancia del Procurador General, quien cumple un rol fundamental como cabeza del Ministerio Público Fiscal.

¿Qué puede suceder si el oficialismo logra aprobar el proyecto?, se preguntó García y aseveró: "De conseguir los votos, se disminuiría la mayoría necesaria para designar y remover al Procurador General de la Nación, que actualmente necesita de ⅔ de los votos a ½ + 1 de los votos del Senado".

La diputada explicó que de darse este cambio "el Jefe de los Fiscales va a depender del Poder Político de turno, va a ser un títere del Gobierno, por lo que no va a cumplir con su tarea: investigar a los funcionarios públicos por delitos del pasado y del presente, abriendo la puerta a la impunidad total a futuro"

Y agregó que "la modificación en la conformación del Jurado de Enjuiciamiento es un claro sometimiento de los fiscales, quienes quedarán a merced de la decisión del oficialismo de suspenderlos o desplazarlos''.

Consultada respecto de las consecuencias, la legisladora por Santa Fe manifestó: "Este proyecto desguaza el sistema institucional, atentando contra los pilares que cimientan nuestro Estado Constitucional de Derecho: división de poderes y su sistema de frenos y contrapresos. Sin procuración independiente, no hay fiscales independientes, no hay justicia, no hay república. Solo resta persecución política y total impunidad K en causas de corrupción".

Leer también: Solo dos de cada diez policías afirmaron percibir corrupción en sus lugares de trabajo

"Esperemos que los diputados que fueron electos como oposición no le abran las puertas al Frente de Todos para que destruya la independencia de la justicia y de la república, volvió a arremeter García.