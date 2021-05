En tres horas se recibieron 2.400 kilos de aparatos eléctricos en desuso

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la recepción de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso (AEES) en distintos puntos de la ciudad. El último sábado, esta iniciativa se desarrolló en la sede del Distrito Norte, en avenida Gorriti 3900. En tres horas se recolectaron 2.400 kg de diferentes aparatos y se acercaron unas 120 familias.

En la última convocatoria que se realizó en la sede del distrito Este hace un mes, la Municipalidad reunió más de 1.700 kilogramos de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso y se estima que fueron cerca de 100 los vecinos y vecinas de la ciudad que respondieron a la invitación, por lo que esta nueva propuesta superó las expectativas.

El material reunido -que fue trasladado en dos camiones a la planta de procesamiento de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en desuso (AEES) ubicada en el Complejo Ambiental de Santa Fe- tuvo una primera revisión por parte del personal técnico, para determinar la condición del mismo. Así se estableció el pase a desensamble, donde se separan las piezas a reciclar de aquellas que se consideran residuos peligrosos o el traslado al relleno sanitario simplemente porque no tienen utilidad.

“Esto es muy importante para la ciudad porque permite que estos aparatos que están en desuso tengan una segunda oportunidad. Lo que se puede reparar se recupera para grupos sociales que no pueden adquirirlos nuevos; y aquellos que no, son reciclados sus elementos ya sea para piezas de reparaciones porque tienen fuentes, engranajes que son difíciles de conseguir, o se recupera el cobre, el aluminio, hierro, plástico, entre otros”, destacó el secretario de Ambiente municipal, Edgardo Seguro.

Siguiendo esta línea, agregó: “Esto nos permite entrar en una economía circular, que estos materiales vuelvan a entrar al circuito productivo y no usando recursos naturales para volverlos a producir y a su vez que haya asociaciones que puedan hacer uso de estos elementos o de la venta de los mismos”.

Desde el área de Ambiente se estableció un cronograma que continuará el 5 de junio, Día del Ambiente, en la Estación Belgrano, pero “viendo cómo se está procesando el material en la planta, se está analizando ampliar los puntos de recepción”, anticipó Seguro. De todas maneras, la agenda continuará en julio en la zona de la Costa; y en agosto seguirá en los distritos Noroeste y Oeste.

Lucia Gigliotti, es una vecina que se acercó al punto de recolección y destacó: “Me parece muy buena la iniciativa. Es necesaria porque a veces tenés cosas en tu casa y no sabés qué hacer por eso me parece una buena propuesta y se debería extender a más lugares de la ciudad”.

Qué se puede llevar

Para ser recibidos, es necesario que sean aparatos completos y no piezas sueltas o dañadas. Se trata de elementos eléctricos y electrónicos en desuso, que no se utilizan pero están enteros, por lo que no se consideran residuos.

De esta manera, para sumarse a la campaña, se pueden llevar monitores, pantallas y aparatos con pantallas de superficie superior a los 100 cm²; pequeños electrodomésticos como planchas, secadores de cabello y pequeños ventiladores; y aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños como computadoras, mouse, pantalla, teclado, impresoras, copiadoras y teléfonos celulares con dimensiones exteriores que no superen los 50 cm.

Los elementos recibidos son llevados a la flamante Planta de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que fue puesta en funcionamiento este año por el municipio en el Complejo Ambiental como parte de las acciones desarrolladas para avanzar en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.