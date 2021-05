Rubén Rézola en los Juegos Olímpicos: "Estoy muy contento por el camino realizado"

El santafesino Rubén Rézola representa a la Argentina desde los 14 años, y desde el año 2009 forma parte del equipo de mayores. Con 29 años es uno de los mejores palistas de nuestro país. Ahora consiguió su tercera entrada a Juegos Olímpicos y participará en Tokio, Japón.

"Siempre la gente me sorprende con lo que me sigue y aprecia lo que hago. Estoy muy agradecido, contento y tratando de disfrutar un poco esto", expresó a Cadena OH!

Para el deportista, "fueron años duros". A raíz de la suspensión del preolímpico en Brasil, consiguió participar de diversas instancias de pruebas por haber formado parte del campeonato del mundo en 2019. La Federación Internacional y el Comité Olímpico Internacional obtuvieron así las plazas para el continente.

Así, Brenda Rojas y él obtuvieron el pasaje a Tokyo 2021 en la última fecha del Mundial de canotaje de velocidad, disputado en la ciudad húngara de Szeged. Integrarán el equipo nacional olímpico.

"Fue muy largo, se hizo difícil, más por el tema de la pandemia. Decidí afrontarlo como tenía que ser y se me dio. Estoy muy contento por el camino realizado. Estoy agradecido a todas las personas que me acompañaron, mis auspiciantes, todos aportaron un granito de arena para poder mantener mi motivación intacta", expresó.

Para sorpresa del entrevistado, su madre Miriam dejó sus felicitaciones. "Siempre hay algo para decirle, principalmente gracias, por ser el hijo que es, por lograr sus sueños y enfocarse en lo que tanto le gusta", expresó.

"Nosotros siempre lo acompañamos, en todo momento. Siempre estando desde el lugar de mamá y de familia para cualquier resultado".

Por último, Rézola afirmó que su familia "siempre está. Muchas veces me molesto por pavadas, pero los valor. Mi mamá es mi primer sponsor y el más grande. Además me cuida el perro siempre".

