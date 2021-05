Jorge Broun palpitó el partido ante Huachipato

El arquero de Rosario Central Jorge Broun reconoció la importancia del duelo que Rosario Central tendrá ante Huachipato, puntero del Grupo A de la Copa Sudamericana, el próximo miércoles en cancha de Banfield.

"Es un partido importantísimo, como una final mas allá que quedan dos partidos para poder clasificar, éste te da la chance de seguir dependiendo de uno mismo. Es un partido clave donde tenemos la obligación de ganar", aseguró.

Consultado sobre el cambio de escenario y la imposibilidad de jugar como local en Arroyito, Fatu analizó: "Teníamos muchas ganas de jugar en el Gigante porque nos sentimos cómodos, porque sabemos que nos está yendo bien y nos sienta bárbaro jugar en nuestra casa. Por cuestiones ajenas a Central deberemos jugar en Buenos Aires y vamos a tratar de afrontarlo de la misma manera", y agregó; "Tenemos un grupo y un equipo que está comprometido y sea cual sea la cancha vamos a tratar de dar lo mejor".

En pocos días se cerrará el semestre para Rosario Central y Broun quiere que el balance final no quede supeditado a lo que ocurra con la resolución del grupo en la Copa Sudamericana. "Yo creo que mas allá del resultado, el análisis en sí es positivo porque como lo comenté la vez pasada hay que ver como el club se está acomodando económicamente potenciando a los chicos, y nosotros los mas grandes ayudando a que sea todo mas armonioso", y añadió: Obvio que sería ideal y lo que queremos es clasificar y es lo que intentaremos, pero no hay que dejarse llevar por los resultados puntuales si ganaste o perdiste y si clasificaste o no, sino poder ver la evolución del equipo como fue de menos a mayor".

#CentralCopa | 🇺🇦📋 ¡Lista de concentrados para el encuentro por Copa @Sudamericana! El Kily González dio a conocer la nómina de Guerreros para enfrentar a Huachipato este miéRColes 👇 pic.twitter.com/6vCKdiUt6w — Rosario Central (@CARCoficial) May 18, 2021

Fuente: TyC Sports