Rocío Marengo amagó a renunciar a La Academia pero se arrepintió

No llegó a debutar, que ya quizo renunciar.

Tras su abrupta decisión de dejar La Academia, la mediática expresó su arrepentimiento y confirmó su participación en el certamen conducido por Marcelo Tinelli y producido por LaFlia.

“Fui mi propia enemiga”, admitió Rocío Marengo en un audio que le mandó al equipo de Los Ángeles de la Mañana, en el cual relató cómo se desató su bronca durante la noche del martes, cuando le informaron que ya no había tiempo para que ella debute en la competencia con su performance del cubo al cuadrado.

“Angelito, recién llego a casa y estoy mucho más tranquila, sacándome el brillo que nadie me vio”, le dijo Marengo a Ángel de Brito al comienzo de la grabación difundida en el programa de espectáculos de El Trece.

“Fui mi propia enemiga porque estaba tan arriba, era tanta la ansiedad, y en un momento me dijeron que bailaba tercera. Después me dijeron que no y dije 'bueno, cuarta, entro'. Después pensé que iban a apurar a la cuarta para que vaya quinta, pero no. Me vinieron a buscar y me dijeron que no había tiempo”, relató la ex MasterChef Celebrity (Telefe).

“Mamadera, bueno, nada. Pero no llegué a presentar la renuncia. Que quede claro, sigo adentro de La Academia”, concluyó Rocío en el audio, anunciando así su continuidad en la competencia de famosos de Showmatch.

Fuente: Exitoina