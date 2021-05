¿Se agrandó María Becerra?

La presencia de la cantante María Becerra en la apertura de ShowMatch (eltrece) generó gran expectativa en los televidentes. Sin embargo, su paso por el programa no habría transcurrido en paz.

"Me llamó la atención que cantantes profesionales no cantan en vivo a pesar de tener todas las condiciones y el talento. No sé si querés contarlo vos, Pía, pero me llegó una información”, expresó Cinthia Fernández en LAM (eltrece).

Leer también: Denunciaron penalmente a Marcelo Tinelli por la apertura de Showmatch

Entonces, Pía Shaw reveló que el manager de María habría tenido encontronazos con la producción del programa y que esta incómoda situación habría afectado a la artista. "El tema de los representantes es un drama en la vida de cualquier artista. El artista puede tener muy buena onda, pero si el representante... Dejó una mala impresión. No hubo un muy buen feeling”, aclaró.

“No fue muy cordial, muy generoso, muy gentil, ni muy agradable”, sentenció Cinthia. Y no dudó en también apuntar muy fuerte contra Becerra. "Me dijeron que estaba bastante agrandada. No tenía cara muy simpática después de la presentación”, cerró, picante.

Fuente: Ciudad Magazine