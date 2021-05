Después de tres audiencias, se confirmó la prisión preventiva del ex fiscal Blanco

Luego de la destitución votada en la Legislatura provincial, y de tres largas audiencias, se confirmó la prisión preventiva del ex fiscal Mauro Blanco.

La destitución –a lo que se suma la inhabilitación para ocupar cargos públicos por el plazo de 10 años- fue votada por unanimidad el pasado mes de abril. Fue ratificada por los legisladores luego que la comisión Bicameral de Acuerdos emitiera un dictamen aconsejando la sanción tras haber valorado las denuncias, pruebas y evidencias contra el fiscal Blanco.

Leer también: El fiscal Mauro Blanco fue destituido por la Legislatura provincial

Al respecto, el fiscal de Reconquista, Leandro Mai, explicó que fue él quién pidió su prisión ante la investigación en curso. "Ahora está privado de su libertad con la modalidad domiciliaria pero no fue dispuesta por mi parte, sino por el doctor Godoy. Él atendió a particularidades del caso, sobre todo que el Blanco debe cuidar de menores, y entonces definió la prisión domiciliaria".

El entrevistado explicó que hubo otra audiencia en la que la defensa intentó morigerar la prisión preventiva. En el día de ayer, también en una audiencia muy extensa, la Cámara revisó la prisión preventiva del fiscal y confirmó que existían riesgos procesales. Fueron tres audiencias muy extensas, 24 horas en total. La investigación avanza pero con estas medidas que eran necesarias".

Sobre las acusaciones en su contra, Mai señaló que se trata de hechos vinculados con una trama de corrupción. "Hechos que investigamos de corrupción de funcionarios públicos en el ejercicio de su función. También incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y cohechos pasivos. No hay sentencia, pero sí tenemos evidencia que confirman estas acusaciones".

Pedido de fiscales

El fiscal Mai también refirió a la necesidad de obtener suplentes para la unidad en la que trabaja. En un momento, cinco magistrados fueron asignados para Reconquista y la zona. Uno fue suspendido y el plantel quedó de cuatro. Pero ahora sólo dos personas, Mai y el doctor Rodríguez, son los que están trabajando.

"Hace un mes atrás hacia la fecha, pasa lo que está pasando en todos lados. La gente se contagia, o es contacto estrecho. En el día de la hoy el servicio se resintió notablemente. Al momento somos dos fiscales que prestamos servicios, en un momento donde hay incremento en la comisión de delitos", expresó.

Leer también: Reconquista con escases de fiscales

"Esto significa que hay que tener nuevas estrategias para afrontarlos. Pero no tenemos los recursos. No tenemos reemplazos, no tenemos respuestas sobre esto. Para cubrir a un fiscal deberíamos tener un banco de suplemente de fiscales. No existe el listado ni el concurso, hay un diálogo con el Ministerio de Justicia. Queremos que eso se realice", dijo por último.

Escuchar también audio completo: