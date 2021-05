Controles diurnos en las calles para hacer cumplir las nuevas disposiciones

Rosario volvió a superar la marca de los 1000 contagios diarios de coronavirus, como en octubre, el peor momento de la pandemia en la primera ola en la ciudad. La Secretaría de Salud municipal reportó ayer 1084 diagnósticos positivos en 24 horas, 21 pacientes fallecidos, y –a pesar de esto– disponibilidad nula de camas críticas en los hospitales de la ciudad.

En este contexto, desde el municipio afirmaron que se desplegarán más controles en las principales arterias de la ciudad hasta el 30 de mayo, fecha cúlmine del nuevo decreto emanado por Provincia.

El intendente Pablo Javkin anunció ayer que esta vez habrá registros más riguroso respecto del cumplimiento de la normativa de convivencia que el Ejecutivo de Santa Fe decidió finalmente ayer ajustar algo más, y aseguró que este es el momento más crítico desde que empezó la pandemia".

El intendente adelantó que desde hoy ejercerá "control y más control" con fuerzas de seguridad en la calle. "El control que antes se hacía en horario nocturno, ahora también será diurno", aseguró. Para eso ayer se reunió con autoridades de Policía provincial y fuerzas federales. Se preparan, esta vez, patrullajes disuasorios de reuniones en los parques y espacios públicos de la ciudad.

"Hay que sumar restricciones para movernos menos. Nosotros sumaremos controles y estamos tomando medidas que impactan mucho en los días laborales, pero donde necesitamos la ayuda más clara de la gente es en los días no laborales. Es por eso que pido que no nos juntemos y no hagamos reuniones por fuera de la primera burbuja de convivencia", enfatizó.

"El virus está acá –añadió Javkin– y tenemos que guardarnos todo lo que podamos. No se le puede pedir aún más esfuerzo al personal de salud. Necesitamos una retracción fuerte de la circulación que impida la situación que sigue a la actual, que es la que ninguno quiere vivir: la imposibilidad de atender a quienes lo necesiten".