Se fue a vivir a Europa y consiguió trabajo en 15 días

Victoria Di Girolamo tiene 29 años y es arquitecta. Hace algún tiempo vivía en Concordia, Entre Ríos y trabajaba en un estudio de arquitectura pero de manera informal.

Sin embargo, la llegada de la pandemia le arrebató su fuente laboral y tuvo que ingresar a cumplir labores en la financiera de su padre.

Con el deseo que conseguir trabajo como arquitecta y perfeccionar su inglés, Victoria decidió emigrar a Malta, Europa. Un amigo que vive en ese país le había dicho que encontrar trabajo era sencillo y que había muchas ofertas de empleo, por ello la joven voló y cruzó el Atlántico junto a su amigo Federico Robles.

En Malta, todo se maneja desde la red social Facebook, desde la búsqueda para alquilar una casa hasta un empleo para profesionales o para quienes tienen un oficio. Apenas cargó su currículum, Victoria se sorprendió por la cantidad de empleadores que se interesaron tanto en ella como en su amigo.

“Llegamos el 14 de abril y a los 15 días ambos conseguimos trabajo como arquitectos. Hay muchas ofertas laborales, pero las industrias más fuertes son el e-gaming -la actividad de las apuestas y el casino online-, la construcción y el turismo”, declaró la jóven a un medio porteño.

Y agregó: “En la Argentina, estuve un año esperando que me llamen para trabajar. El empleo que me ofrecían en Concordia era siempre de manera informal, así que ni siquiera podía abrir una cuenta en el banco porque no tenía recibo de sueldo. Era todo imposible. En Malta, tuve cinco entrevistas, y en quince días conseguí trabajo como arquitecta en Kristine Bonnici-Interior Design, un importante estudio maltés”.