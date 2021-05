La "culpa" de Matías Martin porque se vacunará en Miami

Matías Martin contó que viajará el próximo fin de semana a Miami para vacunarse contra el coronavirus y además aprovechará para contar desde allí cómo es el proceso de vacunación con la única dosis de Johnson & Johnson.

El conductor de Todo Pasa por FM Urbana Play, detalló que el pasaje lo sacó hace más de un mes y que nunca dejó de dudarlo debido a que hay otras personas que no cuentan con esas posibilidades.

“Estoy con unos demonios que me atormentan y no puedo vivir así.Voy a viajar a Miami en el llamado ‘vacuna-tour’. El pasaje lo saqué hace un mes y pico aproximadamente pero he luchado contra mí mismo para hacerlo”, explicó Martin en un intercambio con su compañero Clemente Cancela

Asimismo, relató que la decisión fue tomada en familia: “Como toda familia que tiene la posibilidad de hacer el viaje se ha debatido si ir o no. Mi voto era no positivo. La charla que salió en mi casa fue ‘¿qué es más importante que nuestra salud?”.

“A mí me daba culpa contarlo y no sabía si decirlo. No entendí por qué había una caza de brujas y escrachaban a los que iban, pero también me hacía algo de ruido. Por eso respondí que no diez veces hasta que tomé la decisión de hacerlo” contó el conductor.

De esta manera, Matías Martin se suma a la lista de famosos que viajaron a Miami exclusivamente a vacunarse, algunos de ellos fueron:

Fabián Doman,

Floppy Tesouro,

Mariana Brey,

Ángel de Brito

y recientemente Jorge Rial.

