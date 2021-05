Sonia Alesso: "No se compara la presencialidad con la virtualidad"

Desde este miércoles, el Gobierno de la provincia de Santa Fe decidió suspender las clases presenciales en escuelas del departamento La Capital, Rosario y San Lorenzo. Esta medida afecta a todos los niveles: inicial, primario, secundario y terciario. Desde AMSAFE sostienen que "hay que aprender a trabajar entrando y saliendo como está pasando".

"La instrucción no se rompió, porque la clase se siguió dando. Este año mejoró en el sentido que ademas retomamos la presencialidad. Ahora se vuelve a cerrar pero vamos a volver a retomarla. La secuencia no se rompió como tampoco el contacto", contó la secretaria general de AMSAFE, Sonia Alesso, en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

La representante de los docentes, dijo que este año se mejoró en comparación con el 2020 que "fue muy complejo". "Además de los problemas tecnológicos, la falta de conectividad; pero este año ya hay leyes a nivel y provincial que espero se voten cuanto antes", pidió Alesso.

También manifestó que los docentes "no estábamos preparados para la virtualidad y se hizo de golpe. Creo que se aprendió mucho, hubo formación nacional de los cursos de capacitación del Instituto de Formación Docente, se desarrollaron portales educativos. Hubo reacción rápida de las universidades, institutos, de AMSAFE y CTERA. De todos modos quiero ser clara: no se compara la presencialidad con la virtualidad".

Alesso dijo que la educación no es solo una secuencia didáctica, sino que tiene la cuestión de los afectos, de la socialización, de encontrarse con el otro. "En ese sentido lo que hay que poner en debate es prepararse, porque aún bajando los casos no vamos a volver a la normalidad. No vamos a volver a la misma escuela de antes", sentenció.

"Me parece que hay que prepararse adecuadamente y la escuela tiene que hacerlo y nosotros estamos tratando de aportar a ese debate, a sostener un tipo de educación que vino para quedarse, que va a modificar por varios años la educación. Hay que aprender a trabajar entrando y saliendo como está pasando", subrayó.

En cuanto a la vacunación, la entrevistada de Cadena OH! explicó la situación actual del magisterio: "Estamos con la primera dosis, el 90 por ciento de los titulares. Comenzó la segunda dosis y faltan los docentes reemplazantes que en este momento hay muchos trabajando porque varios titulares tienen comorbilidades o licencias por tener hijos en edad escolar que no tienen clases".

Para cerrar, Alesso hizo mención al tema de las paritarias y un momento económico que preocupa: "Nosotros tenemos una nueva paritaria en septiembre. Lo que estamos viendo es que la situación económica es grave y vamos a tener que adelantar esa discusión. Vamos a verlo en la provincia y a nivel nacional. Estamos muy preocupados por la inflación".

